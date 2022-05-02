Испания

До вашої уваги відео найкращих моментів поєдинку Ла Ліги.

У рамках 34-го туру іспанської Ла Ліги Райо Вальєкано на своєму полі зумів уникнути поразки від Сосьєдада та здобув нічийний результат.

До заключного відрізку другого тайму гості мали мінімальну перевагу в рахунку завдяки голу Серлота, проте на 77-й хвилині Фалькако, який вийшов на заміну двома хвилинами раніше, повернув паритет табло та не дозволив Сосьєдаду набрати у цьому матчі три очки.

Огляд матчу:

Райо Вальєкано — Реал Сосьєдад 1:1

Голи: Фалькао, 77 — Серлот, 33

Райо Вальєкано: Дімітрієвський – Маріо Ернандес, Мараш, Катена, Фран Гарсія – Сісс (Валентін, 46), Комесанья – Паласон (Фалькао, 75), Унаї Лопес (Трехо, 63), Альваро Гарсія – Гвардіола (Нтека, 46)

Реал Сосьєдад: Реміро — Горосабель (Сальдуа, 54), Субельдія (Елустондо, 46), Ле Норман, Ріко — Меріно, Субіменді, Ільярраменді (Янузай, 46) — Рафінья (Гевара, 76) — Порту (Ісак, 65), Серлот

Попередження: Унаї Лопес, Валентін - Субельдія