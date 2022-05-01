Испания

Команда Іманоля Альгуасіля втратила можливість вийти на п'яту сходинку Ла Ліги через пропущений гол на 77-й хвилині.

Завершився поєдинок 34 туру іспанської Ла Ліги, в якому Райо Вальєкано приймав на своєму полі Реал Сосьєдад.

На 33-й хвилині гості повели у рахунку завдяки голу Александера Серлота та зберігали свою мінімальну перевагу в рахунку аж до заключного відрізку другого тайму.

Варто зазначити, що після перерви гравці Райо виглядали краще в атаці, що згодом дало свої плоди.

На 77-й хвилині господарі таки повернули паритет на табло і здобули нічию, а автором рятівного для них гола став 36-річний іменитий нападник Радамель Фалькао, який вийшов на заміну двома хвилинами раніше.

Таким чином, завдяки цьому результату Райо Вальєкано піднявся на 11 рядок, тоді як Реал Сосьєдад упустив можливість як мінімум тимчасово змістити Реал Бетіс з п'ятого місця.

Райо Вальєкано — Реал Сосьєдад 1:1

Голи: Фалькао, 77 — Серлот, 33

Райо Вальєкано: Дімітрієвський – Маріо Ернандес, Мараш, Катена, Фран Гарсія – Сісс (Валентін, 46), Комесанья – Паласон (Фалькао, 75), Унаї Лопес (Трехо, 63), Альваро Гарсія – Гвардіола (Нтека, 46)

Реал Сосьєдад: Реміро — Горосабель (Сальдуа, 54), Субельдія (Елустондо, 46), Ле Норман, Ріко — Меріно, Субіменді, Ільярраменді (Янузай, 46) — Рафінья (Гевара, 76) — Порту (Ісак, 65), Серлот

Попередження: Унаї Лопес, Валентін - Субельдія