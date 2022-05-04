Испания

Колись перспективний юнак фактично зруйнував власну кар’єру.

У липні 2015 року іспанський нападник Санті Міна вирушив у свою першу за часи професійної кар’єри подорож до іншого клубу, здійснивши перехід із Сельти до Валенсії в статусі одного з найбільш перспективних виконавців своєї вікової категорії.

Виступи в складі "кажанів" у гравця були доволі регулярними, проте стати справжньою зіркою футболу країни він так і не зумів, після чого у Валенсії розпочалася внутрішня криза, через яку Міна був вимушений зрештою повернутися до рідного клубу в якості вільного агента.

У поточному сезоні Санті зіграв у 36 матчах, забивши дев’ять голів та віддавши п’ять гольових передач, але зрештою останні новини можуть мати згубний характер для його подальшої кар’єри.

18 червня 2017 року, коли іспанець ще виступав у Валенсії, він, разом із своїм другом, футболістом Ібіси Девідом Голдаром, в містечку Мохакар у Альмерії учинив сексуальну наругу над жінкою, яка потім подала позов до суду на своїх кривдників.

Зрештою, напередодні в Альмерії пройшло фінальне судове засідання, за підсумком якого Міна отримав по чотири роки тюрми.

У той самий час запит прокурора у вигляді восьми років, а також сторони захисту в дев’ять з половиною років, були відхилені.

Окрім тюремного перебування, Міна не зможе наближатися до постраждалої більш аніж на 500 метрів наступні 12 років, а також має виплатити їх 50 тис. євро компенсації.

Його імовірний спільник був виправданий у злочині сексуального характеру, бо проти нього прокуратура так і не висунула жодних обвинувачень, однак приватне обвинувачення досі містить аналогічний запит на дев’ять з половиною років тюрми.