Сенегальський захисник може змінити клубну прописку.
Каліду Кулібалі, getty images
05 травня 2022, 17:37
Барселона розглядає різні варіанти посилення складу у найближче літнє трансферне вікно.
Як повідомляє видання As, "синьо-гранатові" перебувають на просунутій стадії переговорів із захисником Наполі Каліду Кулібалі.
Зауважимо, що в поточному сезоні футболіст відіграв уже 27 матчів за клуб, по два рази відзначившись голами та гольовими передачами.
Нагадаємо, що Наполі близький до продовження контракту Кулібалі.