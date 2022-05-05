Испания

Сенегальський захисник може змінити клубну прописку.

Барселона розглядає різні варіанти посилення складу у найближче літнє трансферне вікно.

Як повідомляє видання As, "синьо-гранатові" перебувають на просунутій стадії переговорів із захисником Наполі Каліду Кулібалі.

Зауважимо, що в поточному сезоні футболіст відіграв уже 27 матчів за клуб, по два рази відзначившись голами та гольовими передачами.

Нагадаємо, що Наполі близький до продовження контракту Кулібалі.