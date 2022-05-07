Хавбек пропустить дербі Мадриду.
карвахаль та себальос, getty images
07 травня 2022, 14:48
Півзахісник мадридського Реалу Дані Себальос не зіграє в найближчому матчі своєї команди проти Атлетіко.
Футболіст пропустить близько двох тижнів через м'язове ушкодження, повідомляє Marca.
В поточному сезоні на рахунку Себальоса 15 матчів в футболці Реалу цього сезону, в яких він віддав одну гольову передачу.
Нагадаємо, що матч Атлетіко — Реал відбудеться завтра о 22:00 за київським часом.
Раніше стало відомо, чи зіграє Андрій Лунін в цьому матчі.