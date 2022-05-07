Испания

Хавбек пропустить дербі Мадриду.

Півзахісник мадридського Реалу Дані Себальос не зіграє в найближчому матчі своєї команди проти Атлетіко.

Футболіст пропустить близько двох тижнів через м'язове ушкодження, повідомляє Marca.

В поточному сезоні на рахунку Себальоса 15 матчів в футболці Реалу цього сезону, в яких він віддав одну гольову передачу.

Нагадаємо, що матч Атлетіко — Реал відбудеться завтра о 22:00 за київським часом.

Раніше стало відомо, чи зіграє Андрій Лунін в цьому матчі.