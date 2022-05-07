Испания

Український голкіпер дебютує за "вершкових" у Ла Лізі.

У рамках 35-го туру іспанської Ла Ліги на нас чекає мадридське дербі, в якому Атлетіко прийме на своєму полі Реал.

Головний тренер "вершкових" Карло Анчелотті на передматчевій прес-конференції заявив, що у стартовому складі його команди на це протистояння вийде український голкіпер Андрій Лунін.

"Завтра Лунін вийде у старті. Куртуа отримає відпочинок", — цитує слова Анчелотті Madrid Xtra.

Нагадаємо, матч Атлетіко – Реал Мадрид відбудеться завтра, 8 травня, о 22:00.