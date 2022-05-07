Испания

Завершився матч чемпіонату Іспанії.

В рамках 35-го туру іспанської Ла Ліги Гранада в гостях переграла Мальорку.

Гості відкрили рахунок вже на шостій хвилині зустрічі зусиллями Суареса, але Севілья зрівняв рахунок, чудово приклавшись по м'ячу з дальної дистанції.

До перерви Мальорка змогла ще раз забити, але гол Маффео був відмінений через офсайд. Зрештою, сильніше виявилась саме Гранада — на гол Раільо гості відповіли точними ударами Ескудеро, Пуертаса, Моліни та Узуні.

Мальорка — Гранада 2:5

Голи: Севілья, 28, Раільо, 58 — Суарес, 6, Ескудеро, 46, Пуертас, 55, Моліна, 69, 90+1, Узуні, 78

Мальорка: Ріко — Коста, Раільо, Вальент, Маффео — Дані Родрігес (Санчес, 68), Баба, Севілья (Анхель Родрігес, 68) — Кубо, Пратс (Лі Кан Ін, 53), Мурікі

Гранада: Машіміану — Ескудеро, Дуарте, Діас, Кіні — Мілья, Петровіч, Кольядо (Гоналон, 62), Пуертас, Мачіс (Узуні, 62) — Суарес (Моліна, 51)

Попередження: Раільо, Маффео, Дуарте, Вальент, Петровіч.