Испания

До вашої уваги відео найкращих моментів поєдинку Ла Ліги.

В рамках 35-го туру іспанської Ла Ліги Гранада в гостях переграла Мальорку за рахунком 6:2.

Гості змогли шість раз вразити ворота суперника, пропустивши лише двічі, що надало можливість набрати три очки.

Огляд матчу:

Мальорка — Гранада 2:6

Голи: Севілья, 28, Раільо, 58 — Суарес, 6, Ескудеро, 46, Пуертас, 55, Моліна, 69, 90+1, Узуні, 78

Мальорка: Ріко — Коста, Раільо, Вальент, Маффео — Дані Родрігес (Санчес, 68), Баба, Севілья (Анхель Родрігес, 68) — Кубо, Пратс (Лі Кан Ін, 53), Мурікі

Гранада: Машіміану — Ескудеро, Дуарте, Діас, Кіні — Мілья, Петровіч, Кольядо (Гоналон, 62), Пуертас, Мачіс (Узуні, 62) — Суарес (Моліна, 51)

Попередження: Раільо, Маффео, Дуарте, Вальент, Петровіч.