Испания

Півзахисник Лідса має намір змінити команду влітку.

Рафінья Діас має намір перейти до Барселони найближчого літа, повідомляє Diario Sport.

За інформацією джерела, 25-річний футболіст має намір допомогти Лідсу зберегти прописку в АПЛ, а після – попросить клуб відпустити його до складу каталонського колективу.

Очікується, що Лідс попросить за свого гравця близько 40 мільйонів євро, але ціна може бути нижчою, якщо англійський клуб вилетить до Чемпіоншипу.

Зазначимо, що на Рафінью теж претендує Вест Гем.