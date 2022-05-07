Іспанський захисник може продовжити кар'єру у чемпіонаті Іспанії.
МАРКОС АЛОНСО, GETTY IMAGES
07 травня 2022, 22:59
Маркос Алонсо став пріоритетною метою посилення позиції лівого захисника в Барселоні, повідомляє журналіст Фабриціо Романо.
За його інформацією, раніше 31-річний футболіст був одним із трьох-чотирьох кандидатів.
Каталонський клуб очікує, коли Челсі буде готовий розпочати переговори. Щодо Алонсо, то він готовий стати гравцем Барселони.
Востаннє Алонсо грав в Іспанії у сезоні-2009/10, перебуваючи у складі мадридського Реалу.
Зазначимо, що за свою кар'єру Алонсо також виступав за Болтон, Сандерленд та Фіорентину.