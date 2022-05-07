Испания

Іспанський захисник може продовжити кар'єру у чемпіонаті Іспанії.

Маркос Алонсо став пріоритетною метою посилення позиції лівого захисника в Барселоні, повідомляє журналіст Фабриціо Романо.

За його інформацією, раніше 31-річний футболіст був одним із трьох-чотирьох кандидатів.

Каталонський клуб очікує, коли Челсі буде готовий розпочати переговори. Щодо Алонсо, то він готовий стати гравцем Барселони.

Востаннє Алонсо грав в Іспанії у сезоні-2009/10, перебуваючи у складі мадридського Реалу.

Зазначимо, що за свою кар'єру Алонсо також виступав за Болтон, Сандерленд та Фіорентину.