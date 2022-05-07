Испания

Італійський фахівець не знає, чи робитиме Атлетіко чемпіонський коридор для його команди.

Головний тренер Реала Карло Анчелотті повідомив, що для нього немає принципової різниці, чи зробить мадридський Атлетіко чемпіонський коридор для його команди, чи ні.

"Ми італійці не звикли до цього, але кожен має робити те, що хоче, а ми поважатимемо це.

Атлетіко – наш сусід та друг, ми поважаємо цей клуб. Якщо вони зроблять коридор, то добре, якщо ні – також добре", — сказав Карло Анчелотті на прес-конференції.

Матч Атлетіко – Реал Мадрид відбудеться у неділю, 8 травня, о 22:00 за київським часом.