Испания

Фахівець задоволений грою команди станом на сьогоднішній день.

Головний тренер мадридського Реала Карло Анчелотті прокоментував своє майбутнє у клубі.

"Я ніколи не доходив до цього етапу сезону в такій ситуації. Це був чудовий тиждень. Ми зуміли виграти Ла Лігу, вийшли у фінал Ліги чемпіонів.

Щоб увінчати це, було б добре виграти 28 травня, ми постараємося. Це зробить цей сезон найкращим у моїй кар’єрі.

Якщо все буде добре в Реалі, залишуся в клубі до 80 років. А чому б ні? Я думав над цим. День, коли все закінчиться з Мадридом, стане днем, коли я зможу зупинитися.

Мені це дуже сподобалося. Знайти кращий клуб де-небудь ще у світі було б важко", — сказав Анчелотті.

Нагадаємо, що контракт 62-річного Анчелотті з Реалом дійсний до літа 2024 року.