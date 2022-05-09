Испания

Фахівець розповів про гру з Атлетіко.

Головний тренер мадридського Реала Карло Анчелотті прокоментував поразку від Атлетіко та підготовку до фіналу ЛЧ.

"Наразі не час для обурень, хоча я був не дуже задоволений. Ми програвали матчі, але в них вирішальне значення мало питання психології. Очевидно, Атлетіко мало цю перевагу, і це ненормально.

Окуляри нам були непотрібні, але ми хотіли добре зіграти. Ми добре зіграли, особливо у другому таймі, коли ми були близькі до того, щоб зрівняти рахунок.

Пріоритетним завданням було уникнути проблем та дати ігровий час тим, хто рідше грав. Сімеоне привітав мене, все гаразд".

"У нас досить часу, щоб підготуватися до фіналу, щоб всі гравці повернулися. Ми займатимемося силовою, тактичною роботою.

Все як завжди, нічого особливого. Зараз найкращим варіантом буде якнайменше втручатися в те, що ми робимо", — сказав Анчелотті.