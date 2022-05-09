Испания

Німецький голкіпер пропустив гру проти Бетіса через погане самопочуття.

Воротар Барселони Марк-Андре тер Штеген повернувся до основної групи команди, повідомляє Barca Blaugranes.

30-річний футболіст пропустив гру проти Бетіса на вихідні через погане самопочуття. У понеділок, 9 травня, він відновив тренування з партнерами по команді.

Очікується, що тер Штеген вийде в основі проти Сельти, яка відбудеться 12 травня.

У поточному сезоні тер Штеген провів 32 матчі у Ла Лізі: на його рахунку 10 "сухих" матчів.