Німецький голкіпер пропустив гру проти Бетіса через погане самопочуття.
Марк-Андре тер Штеген, Getty Images
09 травня 2022, 16:26
Воротар Барселони Марк-Андре тер Штеген повернувся до основної групи команди, повідомляє Barca Blaugranes.
30-річний футболіст пропустив гру проти Бетіса на вихідні через погане самопочуття. У понеділок, 9 травня, він відновив тренування з партнерами по команді.
Очікується, що тер Штеген вийде в основі проти Сельти, яка відбудеться 12 травня.
У поточному сезоні тер Штеген провів 32 матчі у Ла Лізі: на його рахунку 10 "сухих" матчів.