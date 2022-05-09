Испания

Футболіста хочуть бачити і у наступних сезонах.

У каталонській Барселоні хочуть, щоб вінгер Усман Дембеле продовжив контракт. Так вважає головний тренер клубу Хаві.

"Ми всі хочемо, щоб Усман залишився у Барселоні. Я та боси клубу у ньому не сумніваються. Нехай йому не дуже щастить біля воріт, він створює велику гостроту. Він робить різницю, я дуже задоволений.

Клуб знає мою думку щодо наступного сезону. Але до процесу залучені агент, клуб, сам гравець. Буде непросто, але сподіваюся, що він продовжить контракт", — сказав Хаві.

Нагадаємо, що контракт Дембеле з Барселоною спливає влітку 2022 року. На нього пильнують багато клубів. У ЗМІ головним претендентом на француза називають Ньюкасл.