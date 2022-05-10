Испания

Чинна угода розрахована до літа 2023 року.

Реал збирається продовжити контракт із Карімом Бенземом, повідомляє Sport.es.

За інформацією джерела, 34-річний футболіст проводить феноменальний сезон, що змусило мадридський клуб сісти за стіл переговорів, незважаючи на те, що чинна угода розрахована ще на рік. Крім того, Реал вважає, що Бензема здатний вплинути на перехід Кіліана Мбаппе із ПСЖ.

Бензема буде запропоновано угоду до 30 червня 2024 року.

У поточному сезоні Карім провів 30 мачів у Ла Лізі: на його рахунку 26 голів та 11 асистів.