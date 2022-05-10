Испания

До вашої уваги відео найкращих моментів поєдинку чемпіонату Іспанії.

Бетіс у рамках поєдинку тридцять шостого туру чемпіонату Іспанії вирушив у гості до Валенсії та здобув розгромну перемогу.

"Бетікос" відправили у ворота суперника три м'ячі, набрали три очки і відірвалися від Реал Сосьєдада.

Огляд матчу:

Валенсія - Бетіс 0:3

Голи: Вілліан Жозе, 57, Каналес, 87, Іглесіас, 90

Валенсія: Мамардашвілі — Тьєррі Коррейя (Максі Гомес, 63), Фульк'є, Альдерете, Діакабі, Хесус Васкес — Солер (Муса, 89), Рачіч (Сантьяго, 46), Моріба — Хіль (Гедеш, 63), Дуро (Черишев, 8) ).

Бетіс: Руй Сілва — Сабалі, Бартра, Песселя (Едгар Гонсалес, 81), Морено (Міранда, 72) — Каналес, Вільям Карвалью, Родрігес — Родрі (Хуанмі, 63), Вілліан Жозе (Іглесіас, 81), Фекір (Хо 72).