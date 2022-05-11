Испания

До вашої уваги відео найкращих моментів поєдинку чемпіонату Іспанії.

Баскський Атлетік у гостьовому матчі 36-го туру іспанської Ла Ліги мав гарну нагоду зайти до зони єврокубків, однак примудрився поступитися Гранаді, яка, скоріше за все, завдяки мінімальній перемозі забезпечила собі виживанні в "еліті" на наступний сезон.

Огляд матчу:

Гранада — Атлетік 1:0

Гол: Кольядо, 35.

Гранада: Машиміану — Кіні, Діас (Санчес, 59), Дуарте, Ескудеро — Мілья, Гоналон (Етекі, 78) — Пуертас (Аріас, 88), Кольядо, Узуні (Суарес, 78) — Моліна.

Атлетік: Сімон — Лекуе (Печа, 58), Вівіан, Мартінес, Берчіче — Н. Вільямс (І. Вільямс, 58), Д. Гарсія (Весга, 58), Венсендор (Саррага, 68), Муніаїн — Беренгер, Вільялібре (Р. Гарсія, 74).

Попередження: Кіні, Ескудеро, Дуарте, Етекі — Весга.

На 85-й хвилині був вилучений Мікель Весга (Атлетік) (друге попередження).

Джерело: MEGOGO.