Испания

Підопічні Дієго Сімеоне успішно скористалися сьогоднішньою осічкою Севільї у матчі з Мальоркою.

Завершився поєдинок 36 туру іспанської Ла Ліги, в якому мадридський Атлетіко відправився в гості до Ельче.

Команда Дієго Сімеоне здобула впевнену перемогу над менш статусним суперником завдяки двом забитим м'ячам, авторами яких стали Кунья і Де Пауль.

Таким чином, оскільки раніше Севілья зіграла в нульову нічию з Мальоркою, Атлетіко піднявся на третій рядок у турнірній таблиці Ла Ліги, випередивши андалусійців на один пункт.

Ельче — Атлетіко 0:2

Голи: Кунья, 28, Де Пауль, 62

Ельче: Бадіа – Паласіос, Роко, Бігас, Мохіка – Маскарель (Гуті, 75), Гумбау – Моренте (Хосан, 58), Мілья (Пасторе, 69), Фідель (Кіке Перес, 58) – Бойє (Каррільо, 58)

Атлетіко: Облак – Савіч, Хіменес, Рейнілду – Врсалько (Ренан Лоді, 7), де Пауль (Корреа, 72), Кондогб'я, Коке, Карраско (Феліпе, 80) – Грізманн (Еррера, 72), Матеус Кунья, 80)

Попередження: Мілья, Бігас — Ренан Лоді, Коке