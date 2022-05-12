Испания

Футболіст мав багато варіантів продовження кар'єри.

Напередодні Манчестер Сіті на своєму сайті офіційно об'явив про трансфер нападника дормундської Боруссії Ерлінга Холанда.

Він приєднається до "містян" як тільки відкриється трансферне вікно. Неофіційна сума трансферу склала 60 мільйонів євро.

Але окрем Манчестер Сіті Холанд також мав достатньо багато варіантів від інших топ-клубів Європи.

Мадридський Реал та Барселона запрошували гравця, влаштовували йому екскурсії по Сантьяго Бернабеу та Камп Ноу, показували виграні трофеї.

Є інформація, що Манчестер Юнайтед був близьким до підписання зірки футболу. Клуб вже шукав йому квартиру та підбирав транспорт.

Тренери та керівники Манчестер Сіті вважають, що підписали угоду з суперзіркою покоління, який може стати одним з найкращих гравців в історії футболу.