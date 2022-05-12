Испания

У зворотному напрямку також можливі переходи.

Ні для кого не є секретом той факт, що каталонська Барселона вже не перше трансферне вікно споглядатиме за захисниками лондонського Челсі Сезаром Аспілікуетою та Маркосом Алонсо.

Судячи з останніх даних іспанської преси, "блаугранас" вирішили зробити рішучій крок задля оформлення переходів цих двох виконавців, контракти яких закінчуються наступного року, вже під час найближчої літньої паузи.

Із метою проведення переговорів до столиці Великої Британії сьогодні вирушив спортивний директор Барселони Матеу Алемані, у якого, як повідомляється, запланована зустріч із колегою по посаді Мариною Грановською.

Варто зауважити, що Челсі під час переговорів не буде грати роль одноосібного слухача, а до інтересів "пенсіонерів" належать захисник іспанської команди Сержіньо Дест та голкіпер Нето.

У разі відмови Барселони в обміні, лондонський клуб намагатиметься продати своїх виконавців за максимально доцільний у випадку річних залишків контрактів кошт.