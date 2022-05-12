Испания

Фахівець близький до рекорду у чемпіонаті.

В рамках 36 туру іспанської Ла Ліги мадридське Атлетіко перемогло Ельче з рахунком 2:0.

Цей матч став знаковим для головного тренера клубу Дієго Сімеоне. Він провів 400 гру на чолі клубу у якості тренера.

Під керівництвом аргентинського спеціаліста Атлетіко здобув у чемпіонаті 244 перемоги, 93 рази зіграв унічию та зазнав 63 поразки.

Він йде на рекорд у Ла Лізі. Щоб стати рекордсменом, йому потрібно провести 25 матчів на чолі клубу. Рекорд належить Мігелю Муньосу з Реала - 424 гри, на другому місці екс-тренер Атлетіко Луїс Арагонес — 407.