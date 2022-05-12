Захисник Барселони отримав травму в матчі із Сельтою.
ерік гарсія, getty images
12 травня 2022, 14:44
Центральний захісник каталонської Барселони Ерік Гарсія найближчим часом ляже під ніж через травму руки.
Футболіст отримав перелом великого пальця правої руки в матчі із Сельтою та потребує оперативного втручання, повідомляє Marca.
Таким чином, футболіст точно пропустить найближчий матч Ла Ліги проти Хетафе. Під питанням також участь Гарсії в заключному матчі першості проти Вільярреалу.
В поточному сезоні Гарсія зіграв у 35 матчах за Барселону, не відзначившись результативними діями.
Раніше повідомлялось, що іншого захісника "блаугранас" Араухо виписали з лікарні.