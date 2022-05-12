Испания

Захисник Барселони отримав травму в матчі із Сельтою.

Центральний захісник каталонської Барселони Ерік Гарсія найближчим часом ляже під ніж через травму руки.

Футболіст отримав перелом великого пальця правої руки в матчі із Сельтою та потребує оперативного втручання, повідомляє Marca.

Таким чином, футболіст точно пропустить найближчий матч Ла Ліги проти Хетафе. Під питанням також участь Гарсії в заключному матчі першості проти Вільярреалу.

В поточному сезоні Гарсія зіграв у 35 матчах за Барселону, не відзначившись результативними діями.

Раніше повідомлялось, що іншого захісника "блаугранас" Араухо виписали з лікарні.