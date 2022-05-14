Испания

Мадридський колектив вагається виплачувати компенсацію Барселоні.

Фактично в останній день минулорічного літнього трансферного вікна нападник каталонської Барселони Антуан Грізманн був відданий в оренду мадридському Атлетіко, проте поточний сезон навряд чи ввійде до особистої історії виконавця в якості вдалого.

За 37 зіграних матчів 31-річний футболіст забив вісім м’ячів та віддав шість гольових передач, що в підсумку залишає простір для роздумів його нинішньому клубові стосовно необхідності викуповувати контракт уже найближчим часом.

Барселона хоче отримати 40 млн євро за француза, тому, за повідомленнями іспанської преси, нещодавно відбулася зустріч між представниками обох сторін, під час якої обговорювалася доля Грізманна, а також Альваро Морати, який наразі виступає в складі туринського Ювентуса.

Атлетіко хоче знизити суму відступних Антуана, і при цьому має вагомий аргумент — заробітна платня гравця дорівнює 22 млн євро на рік, що підірве фінансову стабільність Барселони у разі його повернення до столиці Каталонії.

Сам виконавець також хоче залишитися в Мадриді. Ба більше, Грізманн обіцяє вболівальникам, що наступний сезон стане його "поверненням" на найвищій рівень:

"Як я оцінюю виступи цього сезону? Усе було добре до важкої травми. Тоді у мене був складний період, бо я не міг тренуватися чи грати.

Після пошкодження я продовжую боротися, намагаюся повернутися на свій найкращий рівень. Я не забив жодного гола, і команда через це постраждала.

Але я продовжую працювати. Голи неодмінно повернуться. Я несу частку відповідальності за погані результати Атлетіко, і я її визнаю.

У наступному сезоні буде моє повернення? Так, воно буде. Я хочу бути важливим гравцем у складі Атлетіко. Ненормально грати так багато ігор, не забиваючи голів", — заявив француз.

Додамо, що можливість трансферу Альваро Морати в Барселони потенційно може знизити вартість угоди про перехід Грізманна.