Испания

Голкіпер не впевнений у власному майбутньому в клубі.

Уже під час найближчого трансферного вікна каталонська Барселона може втратити півзахисника Френкі де Йонга, яким активно хоче заволодіти англійський Манчестер Юнайтед, а головний тренер каталонців, Хаві, не бачить перспектив його подальшого розвитку у власному колективі.

Однак, нідерландець може стати не єдиною втратою в основному складі "блаугранас" найближчого трансферного вікна.

Іспанська преса має інформацію, що воротар Барселони Марк-Андре тер Штеген не є впевненим відносно власного майбутнього в команді, тому його агенти розглядають потенційні можливості для зміни місця роботи.

Зокрема, ідеться про інтерес ізбоку англійського Ньюкасла, який планує надолужити недостатнє підсилення під час зимової трансферної кампанії.

У поточному сезоні 30-річний тер Штеген відіграв 46 матчів, пропустивши 55 голів, та 14 разів зігравши "сухі" матчі.