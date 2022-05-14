Голкіпер не впевнений у власному майбутньому в клубі.
Марк-Андре тер Штеген, Getty Images
14 травня 2022, 12:59
Уже під час найближчого трансферного вікна каталонська Барселона може втратити півзахисника Френкі де Йонга, яким активно хоче заволодіти англійський Манчестер Юнайтед, а головний тренер каталонців, Хаві, не бачить перспектив його подальшого розвитку у власному колективі.
Однак, нідерландець може стати не єдиною втратою в основному складі "блаугранас" найближчого трансферного вікна.
Іспанська преса має інформацію, що воротар Барселони Марк-Андре тер Штеген не є впевненим відносно власного майбутнього в команді, тому його агенти розглядають потенційні можливості для зміни місця роботи.
Зокрема, ідеться про інтерес ізбоку англійського Ньюкасла, який планує надолужити недостатнє підсилення під час зимової трансферної кампанії.
У поточному сезоні 30-річний тер Штеген відіграв 46 матчів, пропустивши 55 голів, та 14 разів зігравши "сухі" матчі.