Испания

Футболіст продовжить боротись за місце в стартовому складі команди.

Атакувальний півзахісник мадридського Реалу Еден Азар не залише свою команду в літнє трансферне вікно.

Футболіст продовжу конкурувати з іншими футболістами за місце в стартовому складі команди.

"Азар залишиться в Реалі на наступний рік. Еден сповнений ентузіазму довести свою кваліфікацію та буде готовий до початку сезону-2022/23", — наводить слова Карло Анчелотті Фабріціо Романо.

В поточному сезоні на рахунку бельгійця 22 матчі у футболці "вершкових", в яких він забив один гол та віддав дві результативні передачі.

Раніше повідомлялось, що сам футболіст також не палає бажання залишати стан Реалу.