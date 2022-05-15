Завершився черговий матч іспанського чемпіонату.
атлетіко - севілья, getty images
15 травня 2022, 22:39
В передостанньому турі іспанської Ла Ліги мадридський Атлетіко приймав вдома Севілью.
Рахунок відкрив Хіменес, точно зігравши головою після навісу Карраско з кута поля. Довгий час здавалось, що підопічні Сімеоне доведуть справу до перемоги та гарантують собі місце в Лізі чемпіонів, але під завісу матчу гості все ж відігрались.
Ен-Несірі "відповів" Хосе-Марії, головою замкнувши подачу від Олівера Торреса, тим самим врятувавши нічию для своєї команди.
Голи: ХІменес, 30 — Ен-Несірі, 85
Атлетіко: Облак — Рейнілду, Хіменес, Савіч — Карраско, Кондогбія, Коке, Де Пауль (Еррера, 78), Льоренте — Суарес (Акунья, 65), Грізманн (Корреа, 70)
Севілья: Буну — Акунья, Діего Карлос, Кунде, Монтіель (Навас, 46) — Ділейні, Гудель (Рекік, 75), Ракітіч (Торрес, 56) — Гомес (Мір, 57), Окампос (Корона, 46), Ен-Несірі
Попередження: Мір, Акунья, Коке, Ен-Несірі, Гудель, Ермосо, Монтіель