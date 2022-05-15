Испания

Завершився черговий матч іспанського чемпіонату.

В передостанньому турі іспанської Ла Ліги мадридський Атлетіко приймав вдома Севілью.

Рахунок відкрив Хіменес, точно зігравши головою після навісу Карраско з кута поля. Довгий час здавалось, що підопічні Сімеоне доведуть справу до перемоги та гарантують собі місце в Лізі чемпіонів, але під завісу матчу гості все ж відігрались.

Ен-Несірі "відповів" Хосе-Марії, головою замкнувши подачу від Олівера Торреса, тим самим врятувавши нічию для своєї команди.

Атлетіко — Севілья 1:1