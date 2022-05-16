Испания

Фахівець прокоментував нічию в матчі із Хетафе.

В тридцять сьомому турі іспанської Ла Ліги Барселона на чужому полі не змогла переграти Хетафе.

Головний тренер "блаугранас" Хаві Ернандес висловився щодо матчу, а також прокоментував ітоги сезону.

"Наразі ми досягли свого максимум — отримали шанс зіграти в Суперкубку Іспанії. Звісно, ми бажаємо завжди перемагати і сам сподівався, що ми поборемось за чемпіонство.

Зрештою, ми зробили дуже великий ривок, адже коли я прийшов, то клуб був на дев'ятому місці. Тепер нам потрібно перемогти Вільярреал, адже не можна розслаблятись не дивлячись ні на що.

Щодо матчу, то він був важким для обох команд, але все ж ми були ближче до перемоги. Нам не пощастило в деяких моментах", розповів спеціаліст для Marca.

ВІдзначимо, що заключний тур проти Вільярреалу Барселона зіграє 22 травня о 19:30 за київським часом.