Фахівець прокоментував нічию в матчі із Хетафе.
хаві ернандес, getty images
16 травня 2022, 00:45
В тридцять сьомому турі іспанської Ла Ліги Барселона на чужому полі не змогла переграти Хетафе.
Головний тренер "блаугранас" Хаві Ернандес висловився щодо матчу, а також прокоментував ітоги сезону.
"Наразі ми досягли свого максимум — отримали шанс зіграти в Суперкубку Іспанії. Звісно, ми бажаємо завжди перемагати і сам сподівався, що ми поборемось за чемпіонство.
Зрештою, ми зробили дуже великий ривок, адже коли я прийшов, то клуб був на дев'ятому місці. Тепер нам потрібно перемогти Вільярреал, адже не можна розслаблятись не дивлячись ні на що.
Щодо матчу, то він був важким для обох команд, але все ж ми були ближче до перемоги. Нам не пощастило в деяких моментах", розповів спеціаліст для Marca.
ВІдзначимо, що заключний тур проти Вільярреалу Барселона зіграє 22 травня о 19:30 за київським часом.