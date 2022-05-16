Испания

Керманич Реалу прокоментував нічию проти Кадіса.

У рамках 37-го туру іспанської Ла Ліги мадридський Реал, не маючи при цьому жодної турнірної мотивації, зіграв у гостьову нічию проти Кадіса (1:1), який намагався врятуватися від потрапляння до зони вильоту.

Головний тренер "вершкових" Карло Анчелотті після фінального свистка розповів про власні враження від виступу команди звітного вечора.

"Матч був рівним і напруженим для обох сторін. Команда виконала мої передматчеві настанови. Ми перебували під постійним тиском ізбоку суперників, але при цьому не мали жодних проблем із утриманням рахунку.

Окрім того, я отримав змогу надати потрібні ігрові хвилини тим гравцям, які цього потребували вони були потрібні. Зокрема, Карвахаль і Себальос.

Як і завжди, ми обрали шлях поваги до суперників та їхніх уболівальників. Це й є нашим футболом. Звісно, що в нас не було тієї концентрації та мотивації, як у суперників, але матч усе одно був доволі конкурентним.

До кінця чемпіонату нам належить зіграти ще одну гру з потрібним рівнем інтенсивності, до того ж він відбудеться на нашому стадіоні. Потрібно добре підготуватися.

Щодо місця Начо в стартовому складі, то стосовно цього завжди є сумніви, оскільки у нас є багато гравців, більше за необхідних одинадцять, які можуть грати в кожному матчі. Перед кожною грою у мене є сумніви щодо стартового складу", — заявив італійський фахівець.

У заключному турі мадридський Реал зіграє домашній матч проти севільського Бетіса.