Завершився поєдинок 37 туру чемпіонату Іспанії.
Кадіс - Реал, twitter.com/realmadrid
15 травня 2022, 22:25
У передостанньому матчі іспанської Ла Ліги Кадіс на своєму полі приймав Реал Мадрід.
У стартовому складі мадридської команди вийшов Андрій Лунін, який на 61-й хвилині гри відбив пенальті від Альваро Негредо. Зазначимо, що саме українець сфолив на іспанці, а згодом взяв його удар.
Нічия дозволила Кадісу залишити зону вильоту, а Реал уже не переслідує турнірної мотивації – колектив Карло Анчелотті достроково став чемпіоном.
Кадіс – Реал 1:1
Голи: Собрино, 37 – Маріано Діас, 5
Кадіс: Ледесма, Акапо (Карселен, 76), Ернандес, Фалі Хіменес, Еспіно, Алекс Фернандес (Хосе Марі, 72), Алькарас, Собріно, Негредо, Лукас Перес, Ідрісі (Лосано, 87).
Реал: Лунін, Вальєхо (Карвахаль, 64), Начо, Мілітао, Васкес, Кроос, Каземіро, Вальверде (Себальос, 64), Маріано Діас (Латаса, 82), Асенсіо, Родріго (Азар, 64).
Попередження: Собріно (42), Начо (47), Азар (74), Негредо (81), Карселен (84), Алькарас (86), Ернандес (88), Фалі Хіменес (90), Лосано (90).