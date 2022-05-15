Испания

Завершився поєдинок 37 туру чемпіонату Іспанії.

У передостанньому матчі іспанської Ла Ліги Кадіс на своєму полі приймав Реал Мадрід.

У стартовому складі мадридської команди вийшов Андрій Лунін, який на 61-й хвилині гри відбив пенальті від Альваро Негредо. Зазначимо, що саме українець сфолив на іспанці, а згодом взяв його удар.

Нічия дозволила Кадісу залишити зону вильоту, а Реал уже не переслідує турнірної мотивації – колектив Карло Анчелотті достроково став чемпіоном.

Кадіс – Реал 1:1

Голи: Собрино, 37 – Маріано Діас, 5

Кадіс: Ледесма, Акапо (Карселен, 76), Ернандес, Фалі Хіменес, Еспіно, Алекс Фернандес (Хосе Марі, 72), Алькарас, Собріно, Негредо, Лукас Перес, Ідрісі (Лосано, 87).

Реал: Лунін, Вальєхо (Карвахаль, 64), Начо, Мілітао, Васкес, Кроос, Каземіро, Вальверде (Себальос, 64), Маріано Діас (Латаса, 82), Асенсіо, Родріго (Азар, 64).

Попередження: Собріно (42), Начо (47), Азар (74), Негредо (81), Карселен (84), Алькарас (86), Ернандес (88), Фалі Хіменес (90), Лосано (90).