Испания

Керманич Вільярреалу прокоментував непотрапляння команди до його улюбленого турніру.

Вільярреал напередодні поступився Реалу Сосьєдад в надважливому домашньому поєдинку 37-го туру іспанської Ла Ліги (1:2), через що втратив будь-які шанси на вихід до групового етапу Ліги Європи УЄФА наступного сезону.

Головний тренер "жовтої субмарини" Унаї Емері після завершення гри прокоментував прикру поразку власної команди.

"Це був наш останній шанс, але ми знали, що буде дуже важко обіграти Вільярреал. Сьогодні команда повністю виконала свою роботу з точки зору усвідомлення того, у яку гру їй потрібно було зіграти.

Але в підсумку ми пішли розчарованими нашим виступом, бо не досягли власних цілей. Однак причина нашої глобальної невдачі не в цій окремо взятій грі, а в 36 матчах, які ми зіграли до цього.

Кожен відчуває власну провину за цю поразку, зокрема я. Але в нас ще залишилася невизначеність із виступами в єврокубках на наступний сезон, тому маємо не втрачати тонус.

Наступними вихідними в нас буде дуже важлива гра з точки зору виходу до Ліги конференцій. Ліга Європи залишилася для нас за обрієм сподівань ще за підсумком першого кола, у якому ми набрали набагато менше очок, аніж повинні були.

Якщо ми пройдемо до Ліги конференцій, то надамо цьому турніру великого значення. Подивіться на півфінальні пари в поточному розіграшу — це надзвичайно високий рівень", — заявив іспанський фахівець.

У заключному турі Вільярреал зіграє в гостях у каталонської Барселони.