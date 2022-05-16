Испания

До вашої уваги відео найкращих моментів поєдинку чемпіонату Іспанії.

У рамках 37-го туру іспанської Ла Ліги каталонська Барселона зіграла в гостях унічию з Хетафе.

Командам виявилося недостатньо двох таймів, щоб уразити ворота один одного, тому фінальний свисток зафіксував рахунок 0:0.

Огляд матчу:



Хетафе – Барселона 0:0

Хетафе: Сорія, Суарес, Йокушлу, Джене, Куенка, Олівера, Максимович (Флорентіну, 81), Арамбаррі, Оленья (Вільяр, 67), Унал (Оскар Родрігес, 81), Майораль (Сандро Рамірес, 67).

Барселона: Тер Штеген, Дані Алвес, Лангле, Мінгеса, Бальде (Мармоль, 90), Бускетс, Пуч, Гаві, Обамеянг (Фаті, 61), Депай (де Йонг, 71), Ферран Торрес.

Попередження: Лангле (35), Бускетс (57), Олівера (87).