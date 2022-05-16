Уругвайський футболіст зацікавив низку клубів.
ЛУЇС СУАРЕС, GETTY IMAGES
16 травня 2022, 20:39
Луїс Суарес зацікавив три клуби, повідомляє Fichajes.
За інформацією джерела, до 35-річного нападника виявляють інтерес Інтер, Севілья та Астон Вілла.
Нагадаємо, раніше стало відомо, що Суарес залишить мадридський Атлетіко вільним агентом. Його контракт спливає 30 червня.
За "матрацників" уругваєць виступає з вересня 2020 року.
У поточному сезоні він провів 44 матчі: на його рахунку 13 голів та 3 результативні передачі.