Испания

Уругвайський футболіст зацікавив низку клубів.

Луїс Суарес зацікавив три клуби, повідомляє Fichajes.

За інформацією джерела, до 35-річного нападника виявляють інтерес Інтер, Севілья та Астон Вілла.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що Суарес залишить мадридський Атлетіко вільним агентом. Його контракт спливає 30 червня.

За "матрацників" уругваєць виступає з вересня 2020 року.

У поточному сезоні він провів 44 матчі: на його рахунку 13 голів та 3 результативні передачі.