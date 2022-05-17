Испания

Австрійський захисник поновився після пошкодження.

Захисник Реала Давід Алаба поновив повноцінні тренування з командою.

Як повідомляє видання Marca, австрійський захисник відновився після травми та готується до повернення на поле.

Зазначимо, що Давид Алаба отримав ушкодження у першому півфінальному матчі Ліги чемпіонів проти Манчестер Сіті, а потім пропустив п'ять ігор.

Нагадаємо, що раніше Реал Мадрид презентував нову домашню форму на сезон-2022/23.