Австрійський захисник поновився після пошкодження.
Давид Алаба, getty images
17 травня 2022, 22:43
Захисник Реала Давід Алаба поновив повноцінні тренування з командою.
Як повідомляє видання Marca, австрійський захисник відновився після травми та готується до повернення на поле.
Зазначимо, що Давид Алаба отримав ушкодження у першому півфінальному матчі Ліги чемпіонів проти Манчестер Сіті, а потім пропустив п'ять ігор.
Нагадаємо, що раніше Реал Мадрид презентував нову домашню форму на сезон-2022/23.