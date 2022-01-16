Испания

Мадридский клуб определился с составом на поединок.

Главный тренер Реала Карло Анчелотти огласил стартовый состав Реала на матч с Атлетиком в финале Суперкубка Испании.

В основе "сливочных" выйдет защитник Давид Алаба, который ранее испытывал проблемы со здоровьем.

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Матч Атлетик – Реал Мадрид состоится в Саудовской Аравии в воскресенье, 16 января, и начнется в 20:30 по киевскому времени. На Football.ua будет доступна текстовая онлайн-трансляция поединка.