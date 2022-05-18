Испания

Клуб вже зв'язався з англійським керівництвом.

Каталонська Барселона хоче придбати лідера Лідса бразильця Рафінью. Про це повідомляє UOL.

За інформацією видання, Барселона готова придбати 25-річного футболіста за 55+10 мільйонів євро.

Лідс наразі не дає відповіді, адже головна ціль клубу — зберегти прописку в АПЛ. Після того, як питання буде вирішено чи не вирішено, боси клубу дадуть Барселоні відповідь.

Також вже є інформація, що сам Рафінья домовився з Барселоною по контракту до літа 2027 року.

На рахунку футболіста 35 матчів за Лідс в усіх змаганнях, забив 10 голів та віддав три асисти.