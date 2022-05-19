Испания

Представляємо до вашої уваги головні ітриги останнього, 38 туру, нинішнього розіграшу чемпіонату Іспанії.

Вперше за два роки мадридський Реал став чемпіоном Іспанії. Клуб вже міг би розслабитись, відсвяткувати повернення чемпіонства, але не може. Для них попереду боротьба за головний трофей Європи серед клубів — Лігу чемпіонів.

Друге місце вже точно заброньовано за Барселоною. Команда після приходу на тренерське крісло Хаві розцвіла по-новому і зробила неабиякий крок у боротьбу за чемпіонство, правда, вже у наступному сезоні. Але, головне завдання для "блаугранос" виконано. Команда попала для групового етапу Ліги чемпіонів.

Позаду є декілька команд, які будуть претендувати на третє місце. Є ті, хто побореться за вихід у Лігу чемпіонів з четвертої сходинки чи опустяться нижче та представлять Іспанію у Лізі Європи. Також не слід забувати про зону вильоту — там також все ще не вирішено.

Розклад матчів 38 туру Ла Ліги-2021/22

Хто опиниться на третій сходинці?

Ми вже писали про те, що мадридський Реал та Барселона забронювали собі золоті та срібні медали сезону у Примері. А хто ж претендує на бронзу турніру і третю путівку в групу Ліги чемпіонів?

Наразі третє місце у турнірній таблиці належить мадридському Атлетіко. Але їх положення дуже хитке, адже вони всього на один пункт випереджають найближчого супротивника — Севілью.

У 38 турі команда Дієго Сімеоне зіграє на виїзді проти Реала Сосьєдад — дуже непростого суперника. Між іншим, перша очна зустріч на початку чемпіонату закінчилась перемогою Сосьєдада із впевненим рахунком 2:0. Але ситуація зараз дещо інша. Сосьєдад вже не має шансів піднятись вище 5 місця та точно зіграє у Лізі Європи.

У Севільї попереду також дуже непростий суперник. Команда Хулєна Лопетегі позмагається з Атлетіком з Більбао. Ця гра відбудеться у Севільї. Вони точно мають непогані шанси, щоб обігнати "матрасників". Але навіть при поразці Севілья не впаде нижче четвертої сходинки, адже Бетіс, який має на три бали меньше та грає проти Реала, програє за особистими зустрічами.

Вільярреал чи Атлетік у Лігу Конференцій?

За право виступити у кваліфікації Ліги конференцій, турнірі від УЄФА, який був створений у минулому році, від Іспанії позмагаються Вільярреал та Атлетік.

Сьоме місце зараз займає "жовта субмарина". Команда Емері здорово виступила у розіграші Ліги чемпіонів-2021/22, вилетівши лише у півфіналі від Ліверпуля. Але сезон у чемпіонаті вийшов не таким, як би хотіли фанати та тренери. 56 очок наразі у Вільярреала. У 38 турі вони зійдуться з Барселоною.

Восьма сходинка та 55 набраних пунктів у Атлетіка. Сезон вони видали достатньо непоганий, але декілька ігор на фініші видалися не дуже вдалими. Наприклад, поразки від Гранада та Сельти. Якщо б їх не було, то команда Марселіно вже була б у кваліфікації Лігі конференцій.

Боротьба у зоні вильоту

Із єврокубками все ясно. У середині таблиці також без особливих сюрпризів. Хіба що від деяких клубів очікували більшого.

А ось у зоні вильоту боротьба ще триває. Два клуби вже точно будуть підкорювати Сегунду. Невідомо правда, Алавес займе останню сходинку чи Леванте. Але відомо, що шансів залишитись в них вже немає.

Кадіс, Мальорка та Гранада — три клуби, які ще не визначили свою долю на майбутній сезон. 18 місце наразі у Кадіса, але наступну гру їм грати проти Алавеса. Мальорка, у якої така ж кількість очок, як і у Кадіса — 36, зіграє проти Осасуни. У Гранади на один бал більше — 37 очків. У останньому турі вони вдома приймуть Еспаньол.

В усіх клубів однакові шанси залишитись у Примері та вилетіти у Сегунду, адже грати вони будуть проти команд із середини таблиці. Нічия не влаштує жодну з них.

Хто стане найкращим асистентом?

З кращим бомбардиром чемпіонату все зрозуміло Карім Бензема з 27 голами в активі випереджає Яго Аспаса із Сельти аж на 9 м'ячів. Цей сезон видався для француза настільки крутим, що він також має шанси стати найкращим асистентом турніру.

Наразі у Бензема 12 асистів у 31 матчі. Але не він займає першу сходинку. Усман Дембеле зробив на одну гольову передачу більше і все вирішеться у останньому турі. Реал зіграє проти Бетіса, а Барселона проти Вільярреала.