Испания

Завершився матч чемпіонату Іспанії.

В тридцать восьмому турі іспанської Ла Ліги мадридський Реал на своєму полі приймав Бетіс та зіграв внічию.

Команди так і не змогли вразити ворота один одного за дев'яносто хвилин ігрового часу, зате виявили повагу перед зустріччю, влаштувавши чемпіонський коридор.

Реал — Бетіс 0:0

Райо Вальєкано: Зідан — Баліу, Суарес (Комесанья, 61), Катена, Родрігес (Асенсіо, 80) — Гарсія, Унаї Лопес, Оскар Валентин, Нтека (Сіс, 61), Бебе (Сілла, 71) — Гвардіола (Фалькао, 71).

Леванте: Карденас – Коке (Везу, 85), Постіго, Робер, Сараккі (Мірамон, 63) – Моралес, Барді, Радоя, Мелеро (Пепелу, 46) – Рохер Марті (Пубіль, 63), Кантеро (Фараж, 87).