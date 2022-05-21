Испания

Файза Ламарі висловилася щодо того, що її син продовжить виступати за ПСЖ.

Напередодні багато авторитетних джерел повідомили про те, що зірковий нападник Кіліан Мбаппе вирішив продовжити контракт з Парі Сен-Жермен і відмовитися від переходу в мадридський Реал.

Мати 23-річного футболіста, Файза Ламарі, прокоментувала цю інформацію.

"Ніколи не було остаточної угоди з мадридським Реалом", — цитує слова Ламарі журналіст Фабріціо Романо.

За чутками, Мбаппе може отримати близько 130 мільйонів євро бонусом за підписання нової угоди із ПСЖ. Крім цього, француз матиме слово при виборі головного тренера та спортивного директора клубу.