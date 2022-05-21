Завершився матч чемпіонату Іспанії.
Валенсія - Сельта, getty images
21 травня 2022, 20:26
Валенсія в рамках поєдинку тридцять восьмого туру чемпіонату Іспанії приймала на своєму полі Сельту і здобула впевнену перемогу.
Левантійці відкрили рахунок у середині першої половини гри зусиллями Гомеса, а наприкінці години зустрічі подвоїли перевагу завдяки автоголу Араухо.
Валенсія - Сельта 2:0
Голи: Гомес, 28, Араухо, 60 (автогол)
Валенсія: Доменек — Коррейя (Домінгес, 68), Фульк'є, Габріел Пауліста, Діакабі (Рачич, 84), Гайя — Солер, Моріба — Максі Гомес (Муса, 78), Маркос Андре (Гедеш, 68), Хіль.
Сельта: Дітуро — Васкес (Пінеда, 70), Араухо, Айду, Галан – Денис Суарес, Соларі (Вейга, 52), Мендес (Фонтан, 85), Ноліто (Мурільйо, 70) – Аспас, Гальярдо.