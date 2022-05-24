Испания

Трансферна вартість футболіста становить близько 15 мільйонів євро.

Захисник Хетафе Матіас Олівера незабаром стане гравцем Наполі. Про це повідомив президент іспанського клубу Анхель Торрес.

"Матіас Олівера досяг угоди з Наполі", — цитує Торреса журналіст Ніколо Скіра у своєму твіттері.

Найближчим часом 24-річний уругваєць пройде медичне обстеження, після чого підпише контракт до 2027 року.

Цього сезону Олівера провів 32 матчі, в яких забив один гол і віддав трьох асистів.