Трансферна вартість футболіста становить близько 15 мільйонів євро.
Матіас Олівера, Getty Images
24 травня 2022, 09:40
Захисник Хетафе Матіас Олівера незабаром стане гравцем Наполі. Про це повідомив президент іспанського клубу Анхель Торрес.
"Матіас Олівера досяг угоди з Наполі", — цитує Торреса журналіст Ніколо Скіра у своєму твіттері.
Найближчим часом 24-річний уругваєць пройде медичне обстеження, після чого підпише контракт до 2027 року.
Цього сезону Олівера провів 32 матчі, в яких забив один гол і віддав трьох асистів.