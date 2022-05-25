Испания

Іспанський фулбек не планує повертатися до Арсеналу.

У минулому сезоні правий захисник Ектор Бельєрін, права на якого належать лондонському Арсеналу, виступав на правах оренди за Бетіс.

27-річний іспанець мав повернутися на Емірейтс після завершення орендної угоди, проте сам футболіст хотів би продовжити виступи за "зелено-білих".

"Я чітко виклав свою позицію і Бетісу, і Арсеналу: я хочу залишитися в Бетісі. Тепер ми маємо два місяці, щоб знайти найкраще рішення. Я доклав зусиль, щоб приїхати сюди, і готовий докласти всіх зусиль, щоб знову залишитися в Бетісі", — цитує слова Бельєріна журналіст Фабриціо Романо.

Минулого сезону Ектор Бельєрін провів у футболці Бетіса 32 матчі, в яких він віддав 5 результативних передач.

Контракт іспанського фулбека з Арсеналом спливає влітку 2023 року. Портал Transfermarkt оцінює гравця у 20 мільйонів євро.