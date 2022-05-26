Испания

Юнак устиг дебютувати за основну команду в поточному сезоні.

На початку своєї роботи на чолі каталонської Барселони Хаві пробував використовувати різноманітні комбінації виконавців задля пошуку найбільш оптимального складу своєї нової команди.

Саме таким чином дебютувати в складі "блаугранас" отримав можливість нападник Ферран Джужла, який на початку поточного сезону тільки но перейшов до юнацької команди каталонського клубу з Еспаньйолу.

23-річному форварду надали трохи ігрового часу в шести послідовних матчах у грудні-січні, за який він встиг забити один гол, після чого перестав потрапляти як до стартового складу, так і до заявки загалом.

Зрештою, його короткостроковий контракт добігає кінця вже після завершення поточного сезону, але в клубу є можливість продовжити його ще на один рік.

Барселона нею радо скористається, але при цьому хоче одразу заробити на продажі футболіста в інший клуб.

Бельгійський Брюгге в цьому контексті дуже вчасно виступив із пропозицією про трансфер, та зможе в підсумку перевищити ставку Вільярреала, який також цікавиться юним виконавцем.

"Чорно-сині" дають за Жужлу від п’яти до семи мільйонів євро, але ключовою перевагою з їхнього боку є участь у Лізі чемпіонів УЄФА.