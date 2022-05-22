Италия

Форвард ПСЖ прокоментував можливий напрям розвитку своєї кар’єри.

Поточний сезон для нападника французького Парі Сен-Жермен Анхеля Ді Марії вже точно стане останнім у його виступах у цьому колективі, про що сам гравець сповістив футбольну спільноту кількома днями раніше.

Оскільки наступне місце роботи 34-річного виконавця залишається невідомим, то за ним у чергу вже вишукувалися кілька провідних клубів Європи, серед яких можна виокремити туринський Ювентус, що вже виходив на зв’язок із представниками футболіста.

Зрештою, пожвавлення чуток щодо можливого переходу до "Старої Синьйори" змусило самого Ді Марію виходити з коментарем після переможного матчу проти Меца (5:0), у якому він відзначився останнім голом у складі ПСЖ.

ПСЖ — Мец 5:0 Відео голів та огляд матчу

"Угода з Ювентусом? Ні, ні — я промовчу. Ще є певний час, тому мені потрібно подумати над переходом. Це не тільки моє рішення.

Я завжди думав про себе та свою сім’ю. Я зроблю найкращий вибір для всіх: моїх двох дочок, моєї дружини і себе самого", — заявив аргентинський виконавець.

У поточному сезоні Ді Марія відзначився п’ятьма голами та дев’ятьма гольовими передачами в 31 матчі за ПСЖ.