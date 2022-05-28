Испания

Іспанський хавбек сподівається повернутися до табору чинного чемпіона Іспанії.

Правий захисник мадридського Реала Альваро Одріосола, який минулого сезону провів на правах оренди в італійській Фіорентині, розповів про свої плани на майбутнє.

За словами 26-річного іспанця, він не планує залишатись у флорентійському клубі.

"Я не залишусь у Фіорентині. Я чудово провів тут час, але зараз готовий до Реала. Моя мета – бути частиною Реала у наступному сезоні", – цитує слова Одріосоли журналіст Фабриціо Романо з посиланням на Onda Cero.

У сезоні-2021/22 Альваро Одріосола провів за Фіорентину 27 поєдинків, у яких він забив один гол та віддав одну результативну передачу.