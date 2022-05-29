Испания

Завершився чемпіонат в іспанській Сегунді.

У заключному 42-му турі Сегунди визначилися дві команди, які вирушать на підвищення наступного сезону.

Альмерія та Вальядолід набрали по 81 пункту, внаслідок чого зайняли перші два рядки. За рахунок кращих додаткових показників перше місце залишилося за Альмерією.

Нагадаємо, що перші два місця з Сегунди виходять безпосередньо в Ла Лігу, а команди, що посіли з третього по шосте місце, боротимуться між собою в стикових іграх.