Испания

Півзахисник покидає клуб.

У Іско закінчується контракт із "бланкос" і він отримає статус вільного агента.

"Коли я був у Малазі, то знав, що мені треба йти далі. Тоді я домовився з одною командою, але Реал постукав у мої двері, а Реалу неможливо відмовляти, такого не буває, хоча завжди є винятки".

Після цього Іско поставив емодзі черепашки — саме з героями черепашок-ніндзя часто порівнюють форварда ПСЖ Кіліана Мбаппе, котрий нещодавно відмовив Реалу.

"Пам’ятаю, як казав своїм друзям: "Чорт, Реал не вигравав Лігу чемпіонів уже багато років. Скоро это изменится". І я з клубом беру десіму. Все, що було потім – це вже історія. Через 9 років мій час у клубі добігає кінця. Реал дозволив мені реалізувати всі мрії дитинства.

Крім виконання мрії, завоювання більшої кількості титулів, ніж я собі уявляв, він дав мені можливість грати з найвеличнішими гравцями. Я дуже гарно провів гарний час і ніхто в мене цього не забере. Я однозначно запам’ятаю все найкраще та сподіваюся, що ви теж.

Хочу подякувати партнерам по команді, тренерам, тренерському штабу, працівникам бази та «Сантьяго Бернабеу» за всю роботу, любов і підтримку, якої потребує кожен, і якої мені ніколи не бракувало. Також хочу подякувати вболівальникам, які тепло мене прийняли та неймовірно підтримували з першого дня. Фанати супроводжують цю команду у кожному куточку світу.

До речі, вчора я сказав другові, що не розумію, для чого вони влаштовують вечірку, якщо 15-та перемога у Лізі чемпіонів – вже в дорозі.

До побачення і Hala Madrid".

За дев'ять років проведених у Реалі іспанець виграв із клубом 19 трофеїв, у тому числі – п'ять кубків Ліги чемпіонів.