Мадридці націлені на форварда Мілана.
рафаель леау, getty images
31 травня 2022, 16:51
Мадридський Реал продовжує пошук підсилення атакувальної ланки складу після відмови Кіліана Мбаппе.
Одним із таких варіантів боси клубу бачать у Рафаелі Леау, що захищає кольори Мілану, повідомляє AS.
Форвард щасливий в стані "россонері", але готовий розглянути пропозуцію іспанців заради перемоги у Лізі чемпіонів. Леау готовий до трансферу у стану "вершкових", але наразі зусереджений на виступах за Мілан.
В поточному сезоні на рахунку нападника 14 голів та 10 ассистів у 42 матчах за Мілан.
Раніше повідомлялось, що Реал покращив пропозицію щодо Тчуамені.