Испания

Мадридці націлені на форварда Мілана.

Мадридський Реал продовжує пошук підсилення атакувальної ланки складу після відмови Кіліана Мбаппе.

Одним із таких варіантів боси клубу бачать у Рафаелі Леау, що захищає кольори Мілану, повідомляє AS.

Форвард щасливий в стані "россонері", але готовий розглянути пропозуцію іспанців заради перемоги у Лізі чемпіонів. Леау готовий до трансферу у стану "вершкових", але наразі зусереджений на виступах за Мілан.

В поточному сезоні на рахунку нападника 14 голів та 10 ассистів у 42 матчах за Мілан.

Раніше повідомлялось, що Реал покращив пропозицію щодо Тчуамені.