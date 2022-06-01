Футболіст залишає колектив через дев'ять років.
іско, getty images
01 червня 2022, 19:30
Мадридський Реал офіційно попрощався із півзахісником команди Іско, що залишає клуб на правах вільного агента.
"Ми висловлюємо свою подяку та любов до Іско, який провів неймовірні дев'ять років у нашому клубі. Ти захищав наші кольори протягом всього часу із гордістю та самовіддачею та став легендою Реалу.
Його слід в історії нашого клубу залишиться із нами назавжди. Реал завжди був та буде домом для Іско. Щасти!", — наголошує повідомлення на офіційному сайті "вершкових".
За дев'ять років проведених у Реалі іспанець виграв із клубом 19 трофеїв, у тому числі – п'ять кубків Ліги чемпіонів.
Раніше сам Іско написав прощавальний лист на адресу чемпіонів Іспанії.