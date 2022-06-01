Мадридський Реал офіційно попрощався із півзахісником команди Іско, що залишає клуб на правах вільного агента.

"Ми висловлюємо свою подяку та любов до Іско, який провів неймовірні дев'ять років у нашому клубі. Ти захищав наші кольори протягом всього часу із гордістю та самовіддачею та став легендою Реалу.

Його слід в історії нашого клубу залишиться із нами назавжди. Реал завжди був та буде домом для Іско. Щасти!", — наголошує повідомлення на офіційному сайті "вершкових".

За дев'ять років проведених у Реалі іспанець виграв із клубом 19 трофеїв, у тому числі – п'ять кубків Ліги чемпіонів.

Раніше сам Іско написав прощавальний лист на адресу чемпіонів Іспанії.