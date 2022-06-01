Испания

Футболіст залишає колектив через дев'ять років.

Мадридський Реал офіційно попрощався із півзахісником команди Іско, що залишає клуб на правах вільного агента.

"Ми висловлюємо свою подяку та любов до Іско, який провів неймовірні дев'ять років у нашому клубі. Ти захищав наші кольори протягом всього часу із гордістю та самовіддачею та став легендою Реалу.

Його слід в історії нашого клубу залишиться із нами назавжди. Реал завжди був та буде домом для Іско. Щасти!", — наголошує повідомлення на офіційному сайті "вершкових".

За дев'ять років проведених у Реалі іспанець виграв із клубом 19 трофеїв, у тому числі – п'ять кубків Ліги чемпіонів.

Раніше сам Іско написав прощавальний лист на адресу чемпіонів Іспанії.