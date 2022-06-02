Испания

Захисник прокоментував свій трансфер у королівський клуб.

Новачок мадридського Реалу Антоніо Рюдігер висловився щодо свого трансферу в стан чемпіонів Іспанії на правах вільного агента.

Футболіст виразив гордість за те, що приєднався до стану триумфаторів Ліги чемпіонів.

"Дуже пишаюсь тим, що став частиною мадридського Реалу. Схвильований, але в той самий час не можу дочекатись нових викликів у своїй кар'єрі. Вже хочу зіграти свої перші матчі за цей великий клуб", написав німець у своєму Twitter.

У сезоні-2020/21 Антоніо Рюдігер провів за Челсі 54 матчі у всіх турнірах, у яких він забив 5 голів та віддав 4 результативні передачі.

Відзначимо, що контракт захисника із "вершковими" розрахований на чотири роки.

Раніше Рюдігер зворушливо попрощався із Челсі.